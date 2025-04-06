В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о прогнозах на пожароопасный сезон

В Башкортостане на неделе были зафиксированы первые крупные природные пожары. Наиболее сложная обстановка была в Хайбуллинском районе. А в Сибае накануне возгорание произошло вблизи садового товарищества. Одновременно пожар начался на территории самого СНТ. В результате повредились сразу четыре дома. Возгорания были ликвидированы.

Ранняя весна ускорила и наступление пожароопасного периода. О прогнозах на сезон и о том, готовы ли профильные ведомства к борьбе с природными пожарами, мы поговорили с председателем Госкомитета по ЧС Кириллом Первовым.

Напомним, что за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены следующие штрафы:

· на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

· на должностных лиц – от 30 тысяч до 60 тысяч рублей;

· на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей;