В Башкирии на две недели сократили сроки ремонта моста через Уршак

В Башкирии у Булгаково на трассе Уфа-Оренбург сократили сроки ремонта моста через реку Уршак. Ремонтные работы планируется закончить на две недели раньше.

Фото №1 - В Башкирии на две недели сократили сроки ремонта моста через Уршак

Ремонт моста начнётся 3 июня и завершится в начале августа. 2 апреля Глава Башкирии лично поручил пересмотреть сроки ремонта сооружения, которое было признано аварийным.

По контракту подрядная организация должна была выполнять работы на данном мосту с мая по ноябрь 2025 года. Но, в связи с высокой интенсивностью участка дороги, принято решение сократить сроки ремонтных работ и выполнить их в период наименьшего трафика – в июне и июле. Работы будут проводиться круглосуточно, без выходных и праздничных дней в две смены.

Денис Абрамов, руководитель ФКУ Упрдор «Приуралье»

Как добавляет ИА «Башинформ», во время проведения работ будут частично перекрывать данный участок дороги. Водители смогут проезжать по трем полосам, где будет организовано светофорное регулирование транспортных потоков. При этом движение по средней полосе будет реверсивным. Таким образом, утром две полосы будут открыты для тех, кто едет в направлении Уфы, а вечером – для тех, кто выезжает из столицы.

Подрядная организация выполнит демонтаж покрытия, защитного слоя из бетона, с последующим обновлением слоев мостового полотна, работы по восстановлению регуляционных сооружений и водоотвода. Также планируется устройство деформационных швов и замена элементов обустройства.

Фото: bashinform.ru

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