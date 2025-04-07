В Башкирии на две недели сократили сроки ремонта моста через Уршак

В Башкирии у Булгаково на трассе Уфа-Оренбург сократили сроки ремонта моста через реку Уршак. Ремонтные работы планируется закончить на две недели раньше.
Ремонт моста начнётся 3 июня и завершится в начале августа. 2 апреля Глава Башкирии лично поручил пересмотреть сроки ремонта сооружения, которое было признано аварийным.
Как добавляет ИА «Башинформ», во время проведения работ будут частично перекрывать данный участок дороги. Водители смогут проезжать по трем полосам, где будет организовано светофорное регулирование транспортных потоков. При этом движение по средней полосе будет реверсивным. Таким образом, утром две полосы будут открыты для тех, кто едет в направлении Уфы, а вечером – для тех, кто выезжает из столицы.
Подрядная организация выполнит демонтаж покрытия, защитного слоя из бетона, с последующим обновлением слоев мостового полотна, работы по восстановлению регуляционных сооружений и водоотвода. Также планируется устройство деформационных швов и замена элементов обустройства.
Фото: bashinform.ru