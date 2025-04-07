В Башкирии на две недели сократили сроки ремонта моста через Уршак

Как добавляет ИА «Башинформ», во время проведения работ будут частично перекрывать данный участок дороги. Водители смогут проезжать по трем полосам, где будет организовано светофорное регулирование транспортных потоков. При этом движение по средней полосе будет реверсивным. Таким образом, утром две полосы будут открыты для тех, кто едет в направлении Уфы, а вечером – для тех, кто выезжает из столицы.