В Аургазинском районе ремонтируют два моста

В Аургазинском районе приводят в порядок два моста. Ведутся капремонт сооружения, который находится вблизи деревни Бишкаин, и реконструкция переправы возле Таштамака. Оба объекта – на этапе омоноличивания балок. Их приводят в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

После вязки арматуры установят опалубку и приступят к бетонированию швов. Затем можно обустраивать проезжую часть мостового перехода. Ранее на объекте специалисты установили пять балок. Длина каждой из них составляет 33 м, а вес – почти 60 тонн. Они легко выдерживают большие нагрузки и устойчивы к воздействию внешних негативных факторов. На объекте трудятся с сентября прошлого года. Работают две бригады. Меняются каждые 15 дней.

По словам местных жителей, мост через реку Узян уже давно нуждался в капитальном ремонте. Начали появляться даже обвалы на тротуарной зоне, а это уже небезопасно.

Мост связывает два района – Аургазинский и Гафурийский. Через него прямой путь к селу Красноусольский, известному далеко за пределами республики своими целебными святыми источниками и одноименным курортом. Дорога, где расположено сооружение, пользуется популярностью у туристов. В сутки здесь проезжают более 3 тысяч машин.

В районе идет реконструкция еще одного моста. Здесь же пришлось полностью снести все старое сооружение и развернуть новое строительство. Сооружение находится вблизи деревни Таштамак, на дороге Урал – Мурадым, и обеспечивает сообщение между множеством посёлков.