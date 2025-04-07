Верховный суд оставил в силе штраф для издателя «Пруфов» Рауфы Рахимовой

Сегодня Верховный суд рассмотрел жалобу издателя портала «Пруфы» Рауфы Рахимовой на постановление Кировского районного суда Уфы. Судья оставил решение по медиаменеджеру без изменений.

Напомним, суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб. за распространение информации, выражающей явное неуважение к государству и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.