Более 1,5 млн жителей Башкирии пройдут диспансеризацию в этом году

В этом году по диспансеризации осмотрят более полутора миллионов жителей Башкортостана. Второй год женщины и мужчины могут проверить свое репродуктивное здоровье и пройти тестирование на гепатит С. Особенно важно обследоваться парам, планирующим детей.
С особой нежностью и трепетом уфимка Дилара Исламова взяла свою новорожденную дочь. Такие же чувства она испытывала пять лет назад, когда на свет у неё появился первенец. Имя малышке родители еще не придумали, но уверены: оно точно отразит нежный характер девочки.
Для пациенток родильного отделения при уфимской больнице №8 создали комфортные условия: многопрофильное учреждение объединило женскую консультацию и роддом. Женщины посещают и школу материнства — занятия под руководством опытных врачей и психологов.
Второй год в женских консультациях Уфы проводится диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья. Планируя беременность, за один день можно пройти ряд специалистов и сдать необходимые анализы.
Всего же в этом году в республике планируют осмотреть более полутора миллионов человек. За три месяца уже выявили почти 100 тысяч случаев заболеваний. Раз в три года диспансеризацию проходят совершеннолетние до 39 лет, ежегодно — от сорока и старше. По средам проверить здоровье смогут участники СВО и их родственники. Получить направление можно у участкового терапевта или в отделении профилактики.