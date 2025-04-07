Более 1,5 млн жителей Башкирии пройдут диспансеризацию в этом году

В этом году по диспансеризации осмотрят более полутора миллионов жителей Башкортостана. Второй год женщины и мужчины могут проверить свое репродуктивное здоровье и пройти тестирование на гепатит С. Особенно важно обследоваться парам, планирующим детей.

С особой нежностью и трепетом уфимка Дилара Исламова взяла свою новорожденную дочь. Такие же чувства она испытывала пять лет назад, когда на свет у неё появился первенец. Имя малышке родители еще не придумали, но уверены: оно точно отразит нежный характер девочки.

К родам мы готовились с мужем, мы приехали в женскую консультацию, нам всё там подсказали. Все необходимые анализы сдала я, также муж всё это прошел. И вот родилась наша долгожданная девочка. Дай бог, завтра нас выпишут, и счастливые, здоровенькие с дочкой мы пойдем домой. Дилара Исламова

Для пациенток родильного отделения при уфимской больнице №8 создали комфортные условия: многопрофильное учреждение объединило женскую консультацию и роддом. Женщины посещают и школу материнства — занятия под руководством опытных врачей и психологов.

Каждую неделю здесь проходили курсы, на которые я ходила. Курсы разнообразные: материнство, вскармливание ребенка, вынашивания ребенка. Научилась дыханию при родах, правильно воспринимать информацию от врачей. Регина Имамутдинова

Мне сейчас 41 год. Готовилась я к родам за полгода до беременности. Я уже готовилась тщательно. Мы с супругом проходили все анализы, сдавали. Всё удачно, без ЭКО — мы сами запланировали нашу беременность. Надежда Шаймухаметова

Второй год в женских консультациях Уфы проводится диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья. Планируя беременность, за один день можно пройти ряд специалистов и сдать необходимые анализы.

Очень отрадно, что сейчас появились молодые женщины, которые пришли вставать к нам на учет уже по беременности с маленькими сроками, которые в прошлом году проходили у нас диспансеризацию. Очень хорошо, что такая тенденция появилась, и если это будет в будущем, конечно, мы ожидаем, что будут более здоровые беременные и, соответственно, здоровые малыши. Гузель Ихсанова, заведующая женской консультацией, врач-акушер-гинеколог городской клинической больницы №8