В Уфе состоялась первая в этом году отправка призывников

Первая в этом году торжественная отправка новобранцев в ряды Вооруженных сил России состоялась сегодня на республиканском сборном пункте. Призывники, а их около 40 ребят, будут проходить службу в сухопутных войсках на территории Архангельской и Волгоградской областей.

Всего в весенний призыв из Башкортостана к местам прохождения военной службы будет отправлено более 6,5 тыс. призывников. Привлекать новобранцев к выполнению задач специальной военной операции не будут, подчеркнули представители военкомата. Ровно через год каждый из них вернется домой. Согласно указу Президента России, весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.