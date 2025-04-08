В Уфе благотворительный фонд «Наши дети» отмечает 18-летие

18 лет общей работы, поддержки и веры в то, что каждый ребёнок должен расти в любви и безопасности. Сотрудники благотворительного фонда «Наши дети» отметили день рождения предприятия.

На торжество прибыли те, кто уже много лет вместе с организацией помогает детям в трудной жизненной ситуации. Сообщество родилось из маленького волонтёрского движения в 2007 году. Тогда несколько активных уфимских мам носили в больницы подгузники и смеси для малышей-отказников.