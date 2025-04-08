В Уфе провели обработку от клещей

В ночь с 7 на 8 апреля в центре Уфы провели обработку деревьев от клещей. Об этом рассказал глава администрации Ленинского района Олег Котов.
Обработку территорий проводили специалисты Республиканского центра дезинфекции.
Отмечается, что обработаны сквер между домом №42 по улице Мустая Карима и домом №37/1 по улице Ленина, сквер имени Мустая Карима, сквер по улице Кирова (от улицы Мустая Карима до Крупской), а также скверы «Зифа» и «Трудовое знамя» на улице Революционной.
Фото: администрация Ленинского района г. Уфы.