Радий Хабиров оценил результаты работы бизнес-шерифов Башкирии

По мнению руководителя региона, это ровно то, к чему власти стремились, когда пять лет назад создавали в республике институт бизнес-шерифов. С 2019 года бизнес-шерифы провели почти 17 тысяч «Предпринимательских часов». Рассмотрели на них больше 24 тысяч проектов. Половину из них предприниматели реализовали. Глава Башкортостана подчеркнул, что считает это очень хорошим показателем.