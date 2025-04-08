Радий Хабиров оценил результаты работы бизнес-шерифов Башкирии

Показали достойный результат. 78% предпринимателей Башкортостана, у которых есть опыт взаимодействия с бизнес-шерифами, отмечают оперативность реакции на свои запросы. Об этом с соцсетях написал Радий Хабиров.

По мнению руководителя региона, это ровно то, к чему власти стремились, когда пять лет назад создавали в республике институт бизнес-шерифов. С 2019 года бизнес-шерифы провели почти 17 тысяч «Предпринимательских часов». Рассмотрели на них больше 24 тысяч проектов. Половину из них предприниматели реализовали. Глава Башкортостана подчеркнул, что считает это очень хорошим показателем.

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