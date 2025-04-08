В Уфе обнаружили контактный зоопарк, работающий без лицензии

В Уфе инспекторы Росприроднадзора и зоозащитники выявили контактный зоопарк, который работает без лицензии и документов. Общественники нагрянули в зверинец без звонка и предупреждения. То, что увидели своими глазами, зафиксировали на видео и передали в компетентные органы. Теперь зоопарк ждет проверка людей в погонах. Какие еще нарушения нашли в зверинце и что будет с животными?

Без воды, еды и в грязных клетках ютятся экзотические звери из разных стран мира. К такому выводу пришли волонтеры и инспекторы Росприроднадзора, когда увидели, как здесь содержат животных.

В зоопарке – обезьяны, кролики, еноты, попугаи и другая экзотика. Условия содержания животных вызывали вопросы у зоозащитников и волонтеров еще месяц назад. Тогда они обратили внимание, что у зверинца отсутствует лицензия и разрешительная документация. И даже банальных паспортов у зверей не было. Но все это «готовится и скоро появится», сообщил нам в телефонном разговоре директор контактного зоопарка.

Помимо этого, инспекторы Росприроднадзора пояснили, что вольеры, в которых содержатся обитатели зоопарка, не соответствуют нормам.

Вопросы возникли и к администрации торгового центра: как и на каких основаниях они предоставили директору зверинца площадь для аренды, ведь по соседству находится точка общепита.

Уже во время импровизированного рейда сотрудники зверинца начали исправлять ситуацию. Но инспекторы все нарушения зафиксировали и на бумаге, и на видео.