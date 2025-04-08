Школе-студии телерадиоискусства ТРК «Башкортостан» исполняется 20 лет

В юбилейный год здесь стартовал новый курс обучения по программе «Корреспондент средств массовой информации». Среди слушателей – студенты, руководители, корреспонденты, редакторы и другие сотрудники медиацентров учебных заведений республики, а также те, кто только мечтает освоить профессию журналиста.

Профессиональные телерадиоведущие с многолетним опытом обучат их созданию эфирной продукции, секретам разговорных жанров, поиску и выбору тем, современным трендам масс-медиа. Практику будущие журналисты будут проходить в телестудиях БСТ, «Курай», на радио «Спутник ФМ» и «Юлдаш». После завершения курса они получат удостоверения об обучении, а лучшие слушатели войдут в кадровый резерв телерадиокомпании «Башкортостан».