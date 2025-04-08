Жители Башкирии могут обменять в банке монеты на купюры

Обменяй монеты на купюры. В Башкортостане проходит акция «Монетная неделя». Банк России инициировал ее для возврата мелочи в оборот. Облегчить свой кошелёк и разменять монеты на банкноты без комиссии может каждый желающий до 19 апреля.

Для этого достаточно принести мелочь в банк или магазин. Адреса организаций-участников акции размещены на сайте монетнаянеделя.рф. Там же можно узнать условия приема в каждой конкретной точке – правила могут немного отличаться. Общее для всех то, что при обращении в банк следует иметь при себе паспорт, а в магазине он не понадобится. При этом в торговых точках доступен только обмен монет на банкноты, а в некоторых банках можно также зачислить мелочь на свой счет.