В Башкирии зацвели первые тюльпаны

Представители национального парка «Башкирия» поделились радостной новостью – на территории заповедника зацвели первые тюльпаны.

Фото №1 - В Башкирии зацвели первые тюльпаны

Первоцветы появляются лишь на пару недель. Сотрудники парка организуют экскурсии к местам их цветения, чтобы люди успели полюбоваться мимолётной красотой.

Дикие тюльпаны под охраной, срывать их нельзя – за нарушение правила предполагается штраф. Некоторые виды цветов внесены в Красные книги Башкирии и России как редкие и исчезающие растения.

Фото: национальный парк «Башкирия». 

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