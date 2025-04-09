В Башкирии зацвели первые тюльпаны

Представители национального парка «Башкирия» поделились радостной новостью – на территории заповедника зацвели первые тюльпаны.
Первоцветы появляются лишь на пару недель. Сотрудники парка организуют экскурсии к местам их цветения, чтобы люди успели полюбоваться мимолётной красотой.
Дикие тюльпаны под охраной, срывать их нельзя – за нарушение правила предполагается штраф. Некоторые виды цветов внесены в Красные книги Башкирии и России как редкие и исчезающие растения.
Фото: национальный парк «Башкирия».