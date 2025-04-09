В честь 80-летия Победы ветераны войны получат по 80 тысяч рублей

Ветераны получат выплату в размере 80 тысяч рублей в честь 80-летия Победы. На банковские карточки деньги поступят 10 апреля, по почте их доставят согласно графику – с 3 по 24 апреля.

На финансовое вознаграждение могут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы, лица, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Также определена категория граждан, которые получат по 55 тысяч.