В честь 80-летия Победы ветераны войны получат по 80 тысяч рублей

Ветераны получат выплату в размере 80 тысяч рублей в честь 80-летия Победы. На банковские карточки деньги поступят 10 апреля, по почте их доставят согласно графику – с 3 по 24 апреля.
На финансовое вознаграждение могут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы, лица, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Также определена категория граждан, которые получат по 55 тысяч.
Кроме этого, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны дополнительно к юбилейной выплате доставят ежегодную выплату в честь Дня Победы в размере 10 тысяч рублей.