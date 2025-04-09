В Башкирии пройдёт обучение по конкурсу Президентского фонда природы

Общественников и представителей некоммерческих организаций Башкортостана приглашают на обучение по конкурсу Президентского фонда природы. Эксперты расскажут о том, как можно отправить заявку, и о положении мероприятия.
Участвовать могут учреждения, которые управляют заповедниками и природоохранными территориями, а также активные граждане. Рассмотрят проекты, связанные с сохранением редких видов животных, экологическим туризмом, просвещением и развитием Арктики.
Заявки принимаются до 30 апреля. Общий размер грантового фонда – миллиард рублей.