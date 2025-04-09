В Уфе мужчина купил «Ладу Гранту» за 4 млн рублей

Вместо обещанного авто за 900 тысяч — «Лада Гранта» стоимостью более 4 млн рублей. Мужчина, купивший отечественную машину за баснословные деньги в одном из уфимских автосалонов, считает, что его обманули, оказав психологическое воздействие. Ещё один житель столицы республики утверждает, что тоже оказался жертвой недобросовестных автодилеров. В его случае речь идет о подержанном авто.

Оно, конечно, есть, но проехать на таком ни практически, ни теоретически невозможно. С таким запасным колесом жителю Уфы Фидрату Салимянову продали подержанный автомобиль. Но проблема даже не в изношенной резине, а в состоянии самого автомобиля.

Так одна за другой начали выходить болячки автомобиля, которые не были прописаны автосалоном при продаже, говорит Фидрат Салимянов. В итоге купленный за 900 тысяч корейский внедорожник стоит в гараже, а мужчина обратился к юристу.

Автосалон согласовал проведение экспертизы, но её по факту не было, говорит юрист. Машину, конечно, осмотрели, но назвать это экспертизой невозможно, добавляет Глеб Ерёмин. На момент нашего визита в автосалон никого из руководителей на месте не оказалось. Уже позже продавец прокомментировал свою позицию по телефону.

Фото №1 - В Уфе мужчина купил «Ладу Гранту» за 4 млн рублей

Заключение по сделанному ранее осмотру до сих пор нет. Фидрат Салимянов со своим юристом планируют провести повторную экспертизу и на её основе, подать уже в суд, если автосалон не пойдёт на мировое соглашение.

Решить вопрос без подключения Фемиды хотят и в случае с Русланом Арслановым. Мужчина увидел в интернете рекламу о продаже «Рено Дастер» за 900 тысяч рублей, позвонил по телефону и на утро отправился в салон. Того самого авто не оказалось, менеджеры начали уговаривать на другую покупку. В итоге уехал домой на «Ладе Гранте» с кредитом в 4 миллиона 205 тысяч рублей.

Расторгнуть договор и вернуть машину. Вот чего хотят сейчас они. Руслан Арсланов — инвалид третьей группы, ко всему он перенёс инсульт. Сестра мужчины уверена, что менеджеры и руководство магазина воспользовались беззащитностью клиента. Вместе с родными Руслана мы отправились в тот самый автосалон. Такого поворота не ожидал никто.

Ни приветливых с порога менеджеров, ни машин в автосалоне уже нет. Съехали, разочарованно констатируют Арслановы. Номер телефона, по которому раньше они звонили, не обслуживается. Мирным соглашением эта история уже навряд ли закончится.

Волна
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