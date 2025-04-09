В Уфе мужчина купил «Ладу Гранту» за 4 млн рублей

Вместо обещанного авто за 900 тысяч — «Лада Гранта» стоимостью более 4 млн рублей. Мужчина, купивший отечественную машину за баснословные деньги в одном из уфимских автосалонов, считает, что его обманули, оказав психологическое воздействие. Ещё один житель столицы республики утверждает, что тоже оказался жертвой недобросовестных автодилеров. В его случае речь идет о подержанном авто.

Оно, конечно, есть, но проехать на таком ни практически, ни теоретически невозможно. С таким запасным колесом жителю Уфы Фидрату Салимянову продали подержанный автомобиль. Но проблема даже не в изношенной резине, а в состоянии самого автомобиля.

Так одна за другой начали выходить болячки автомобиля, которые не были прописаны автосалоном при продаже, говорит Фидрат Салимянов. В итоге купленный за 900 тысяч корейский внедорожник стоит в гараже, а мужчина обратился к юристу.

Автосалон согласовал проведение экспертизы, но её по факту не было, говорит юрист. Машину, конечно, осмотрели, но назвать это экспертизой невозможно, добавляет Глеб Ерёмин. На момент нашего визита в автосалон никого из руководителей на месте не оказалось. Уже позже продавец прокомментировал свою позицию по телефону.

Заключение по сделанному ранее осмотру до сих пор нет. Фидрат Салимянов со своим юристом планируют провести повторную экспертизу и на её основе, подать уже в суд, если автосалон не пойдёт на мировое соглашение.

Решить вопрос без подключения Фемиды хотят и в случае с Русланом Арслановым. Мужчина увидел в интернете рекламу о продаже «Рено Дастер» за 900 тысяч рублей, позвонил по телефону и на утро отправился в салон. Того самого авто не оказалось, менеджеры начали уговаривать на другую покупку. В итоге уехал домой на «Ладе Гранте» с кредитом в 4 миллиона 205 тысяч рублей.

Расторгнуть договор и вернуть машину. Вот чего хотят сейчас они. Руслан Арсланов — инвалид третьей группы, ко всему он перенёс инсульт. Сестра мужчины уверена, что менеджеры и руководство магазина воспользовались беззащитностью клиента. Вместе с родными Руслана мы отправились в тот самый автосалон. Такого поворота не ожидал никто.