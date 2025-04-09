Уфу признали «Всемирным ремесленным городом»

Столица Башкортостана первой в России получила этот международный статус. Список городов-ремесленников начал формироваться 11 лет назад и на сегодня насчитывает порядка 60 городов разных стран.

Начиная от брелоков, заканчивая крупными изделиями. Каждая вещь изготовлена из натуральной коровьей кожи. Семейная мастерская Юлдашбаевых основана на древних народных традициях. Сейчас предприниматель возрождает уникальное башкирское ремесло при помощи новых технологий. Так тяга к этнике и любовь к своему хобби превратились в бизнес.

В январе столицу республики посетила делегация Всемирного совета ремесел, в результате Уфе присвоили статус «Всемирного ремесленного города». В экспертную комиссию вошли специалисты из Италии, Южной Африки, Кувейта и Узбекистана.

Высокий статус поспособствует продвижению интересов ремесленников и развитию искусства в республике. Не так давно в Роспатенте появился новый региональный бренд — Башкирский палас. Он стал третьим со статусом географического указания — помимо Мансуровского гранита и Башкирской пуховой шали.

Всего ремесленных брендов в республике 10. Только в столице около 400 мастеров, работающих в деревообработке, росписи, ковроткачестве, текстиле, обработке камня, керамики, войлока, кожи и лаковой миниатюре.