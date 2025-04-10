В Башкирии ожидается снег и похолодание до -3°С

По данным синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 10 апреля, ночью в некоторых районах ожидаются дожди, днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, переходящий на северо-западный, днем с порывами. Ночью температура воздуха составит от +2 до +7°С, местами похолодает до -3°С. Днем — от +3 до +8°С, на юго-востоке региона потеплеет до +18°С.