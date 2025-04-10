В Башкирии кадеты предотвратили крупный пожар

Кадеты из города Октябрьский проявили мужество и предотвратили распространение пожара. По данным регионального МЧС, во время прогулки в начале апреля учащиеся 5 класса заметили ребенка, который кидал зажженные спички на землю. Вскоре сухая трава загорелась, а хулиган испугался и убежал с места происшествия.

Макар и Эмир поспешили на помощь. Пока Макар вызывал пожарных, Эмир своей кофтой и оставшимся снегом, попытался потушить огонь. В результате они смогли локализовать возгорание еще до приезда спасателей.

Прибывшие пожарные завершили тушение и похвалили ребят за их смелый поступок. Макар Резников и Эмир Амиров учатся в кадетском классе МЧС России. Знания, полученные на занятиях, помогли им быстро сориентироваться в опасной ситуации. Позже сотрудники пожарной части пришли в их школу, чтобы отметить храбрость ребят перед всем классом.