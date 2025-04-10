В Баймаке начался второй этап реконструкции парка им. Салавата Юлаева

Создать универсальную зону для комфортного семейного отдыха. В Баймаке начался второй этап реконструкции парка имени Салавата Юлаева. Это делается в рамках реализации проекта «Вольный берег», который стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В прошлом году в парке уже появились асфальтированные беговые и прогулочные дорожки, основания для пирса, воркаута, скейт-парка. Сейчас там обустраивают игровые и спортивные площадки.