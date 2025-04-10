На Башкирию обрушились снегопады

В республику вернулась зимняя погода. Обильный снегопад обрушился сегодня и на столицу Башкортостана. Это не стало сюрпризом, учитывая, что накануне об ухудшении погодных условий говорили синоптики. Предупреждало об этом и Главное управление МЧС по республике.

В итоге на улицах сегодня наблюдался прогнозируемый сильный снег с дождем и гололед. Завтра, по данным Башгидрометцентра, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.