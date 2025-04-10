На Башкирию обрушились снегопады

В республику вернулась зимняя погода. Обильный снегопад обрушился сегодня и на столицу Башкортостана. Это не стало сюрпризом, учитывая, что накануне об ухудшении погодных условий говорили синоптики. Предупреждало об этом и Главное управление МЧС по республике.
В итоге на улицах сегодня наблюдался прогнозируемый сильный снег с дождем и гололед. Завтра, по данным Башгидрометцентра, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы города Уфы усилили работу по обработке улично-дорожной сети противогололёдными материалами. Между тем, госавтоинспекторы просят автолюбителей быть внимательными на дорогах. Водителям, которые успели сменить зимние шины на летние, рекомендуют воздержаться от поездок. На некоторых участках дорог республики ограничивают движение транспорта.