Синоптики Башкирии дали прогноз на выходные

По данным синоптиков, сегодня, 11 апреля, в отдельных районах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный с переходом на восточный, на юге возможны порывы. Температура воздуха днем составит от +3 до +8°С.
В субботу, 12 апреля, ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северный, местами порывистый. Температура ночью будет колебаться от -4 до +1°С, днем – от +6 до +11°С.
В воскресенье, 13 апреля, в некоторых районах возможен небольшой дождь, а ночью – снег. Температура ночью ожидается от -2 до +3°С, днем – от +8 до +13°С.