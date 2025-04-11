Синоптики Башкирии дали прогноз на выходные

По данным синоптиков, сегодня, 11 апреля, в отдельных районах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный с переходом на восточный, на юге возможны порывы. Температура воздуха днем составит от +3 до +8°С.

В субботу, 12 апреля, ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северный, местами порывистый. Температура ночью будет колебаться от -4 до +1°С, днем – от +6 до +11°С.