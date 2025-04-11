Башкирия стала лидером среди регионов по оформлению сельской ипотеки

Башкортостан возглавил список регионов по числу оформленных сельских ипотек. Об этом сообщили в республиканском управлении Росреестра. По данным ведомства, с января 2020 года зарегистрировано 5833 сделки с использованием сельской ипотеки.

Таким образом, республика возглавила топ регионов России. Основные заемщики – жители городов, которые покупают недвижимость в пригородах. По данным Росреестра Башкортостана, наиболее часто приобретают в Иглинском, Уфимском, Стерлитамакском, Кармаскалинском, Архангельском и Чишминском районах.

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