Уфа отмечает День космонавтики

Поехали! В России отмечают День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым покорил космос. Это стало событием мирового масштаба и триумфом советских конструкторов, инженеров и учёных. Праздничные мероприятия, посвящённые первому полёту человека в безвоздушное пространство, прошли по всей стране.

В Уфе на улице Гагарина жители столицы возложили цветы к муралу Героя Советского Союза и памятной таблички у дома 14/1. В мероприятии также приняли участие кадеты, школьники, участники СВО, которые находятся дома в краткосрочном отпуске, а также представители Федерации космонавтики России. По их словам, уже в ближайшее время в космос может отправиться и первый космонавт из Башкортостана.

Освоить космос в игровой форме смогли и самые маленькие. Уфимский планетарий в одном из торговых центров столицы организовал праздник с мастер-классами, на которых дети собирали свои макеты ракет, изучали космос и мастерили роботов.