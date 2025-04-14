В Башкирии стартовал региональный проект «Наша Победа»

Первой площадкой его проведения стал Музей Боевой Славы в Уфе. Школьникам и студентам показывают патриотические фильмы о Великой Отечественной войне.

Созданы современные методики проведения уроков по исторической теме. Их будут демонстрировать в школах региона.

Всего же снято пять кинолент: о девушках, которые встали на защиту Родины, о Курской битве, о детях войны, блокаде Ленинграда и воинах Башкирской кавалерийской дивизии. Депутаты Госсобрания рекомендую включить фильмы в федеральный проект «Разговоры о важном».