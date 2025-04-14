В Уфе поженились подопечные геронтологического центра «Именлек»

В Уфе поженились 76-летняя невеста и 83-летний жених. Молодожены познакомились в геронтологическом центре «Именлек». Это место, где проживают пожилые люди. От знакомства до подачи заявления прошло всего несколько месяцев. Но ещё никогда молодожёны не были так уверены в своём решении.

Эти минуты тянутся особенно долго. Жених уже немолодой, так что немудрено, что в свои 83 года забыл паспорт. Пришлось бежать обратно. А в этом возрасте быстро уже не получается. 76-летняя невеста тем временем места себе не находит. Но не потому, что боится, что передумал.

Анна Александровна и Файзулла Файзрахманович познакомились в геронтологическом центре «Именлек», куда жених переехал всего 4 месяца назад. Так что знакомы молодожёны не так долго. Но они в том возрасте, когда времени на раздумья уже нет. 4 месяца хватило, чтобы пережить все стадии отношений.

Вот уже в окне появляется знакомый силуэт. Она милого узнает по походке. Для настоящего мужчины на пути к любимой женщине никаких преград нет. Паспорт на месте. А кольца?

И уже будто и волнение отступило, и все переживания позади. Сомнений нет. Для каждого из них эта церемония проходит во второй раз. Анна Александровна первый раз замуж вышла в 66-м, но брак долго не продлился. В этот раз оба уверены: уже навсегда. Но, несмотря на опыт, церемония уже подзабылась. Невеста подсказывает жениху. И, конечно, первый танец в роли законных супругов.