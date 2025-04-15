В Уфе ветеран авиации встретился с учениками лицея

Ветеран авиации Башкортостана встретился с учащимися Республиканского инженерного лицея-интерната. Выездной познавательный час организовала Национальная библиотека им. Заки Валиди.
Рафаил Ягафаров – пилот первого класса, отличник воздушного флота России, участник ликвидации последствий Улу-Телякской трагедии, обучал иностранных пилотов на вертолете Ми-24.
Будущим инженерам и учёным он рассказал об этапах развития отечественной авиации и космонавтики, уделив особое внимание вкладу Башкортостана и его уроженцев в освоение космического пространства.