Баскетболисты «Динамо» сыграли с учениками спортшколы Белебеевского района

Тренеры и игроки баскетбольной команды «Динамо-2» посетили поселок городского типа Приютово в Белебеевском районе. Местная спортшкола получила такую возможность благодаря конкурсу «Динамо» едет к вам». В рамках встречи с болельщиками профессионалы пообщались с любителями, провели автограф- и фотосессию, провели товарищеский матч, а также подарили комплекты игровой формы.

«Динамо-2» завершил сезон Высшей лиги, в эмоциональной серии вырвав бронзу у «Металлурга-Челбаскета». Однако этот матч стал для команды не последним перед отпуском. Динамовцы отправились в Белебеевский район, чтобы сыграть с командой «Стимул» из Приютово.

Пытаемся чему-то научить, но это не выходит сделать, потому что ребята играют лучше, чем мы. Конечно, это эмоции, ребята очень здорово сыграли. Осталось только одному нашему юному игроку забить, поэтому будем работать всей командой на него. Евгений Маринин, игрок БК «Динамо»

Баскетбол в местной спортшколе развивают уже два года. Возможность встретиться с игроками Высшей лиги приютовцы получили благодаря конкурсу «Динамо» едет к вам». Кто сыграет с профессиональными спортсменами на одном паркете, решали жители республики. Белебеевцы отдали почти четыре тысячи голосов за свой муниципалитет и заняли второе место.

Ребята ходят с удовольствием, занимаются. Далеко, конечно, не выезжают за пределы Белебеевского района. Рядом Бижбуляк, Туймазы. Для нас это, конечно, очень большое событие, что команда «Динамо-2» приехала к нам, и появилась такая возможность у ребят – увидеть игроков, поиграть с ними на одном паркете. Алия Набиуллина, директор спортивной школы «Стимул»

Встреча стартовала с беседы баскетболистов и болельщиков. Для всех желающих состоялась автограф- и фотосессия. А затем прошел матч в формате 5х5, где любители смогли сыграть в одной команде с динамовцами.

Баскетболом я занимаюсь три года, спорт мне очень близок. Это первый раз, когда я играю на одной площадке с профессионалами. Матч мне понравился, смог показать что-то на площадке. Глеб Андронов, игрок команды «Стимул»

Честь испытываю, гордость за поселок, что они выиграли, что меня пригласили, мы тут играем. Ну, чуть-чуть они поддаются, конечно, все равно, но какой-то уровень игры мы показываем, что здесь тоже баскетбол существует на достойном уровне. Роман Антипин, игрок команды «Стимул»