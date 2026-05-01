Баскетболисты «Динамо» сыграли с учениками спортшколы Белебеевского района

Тренеры и игроки баскетбольной команды «Динамо-2» посетили поселок городского типа Приютово в Белебеевском районе. Местная спортшкола получила такую возможность благодаря конкурсу «Динамо» едет к вам». В рамках встречи с болельщиками профессионалы пообщались с любителями, провели автограф- и фотосессию, провели товарищеский матч, а также подарили комплекты игровой формы.
«Динамо-2» завершил сезон Высшей лиги, в эмоциональной серии вырвав бронзу у «Металлурга-Челбаскета». Однако этот матч стал для команды не последним перед отпуском. Динамовцы отправились в Белебеевский район, чтобы сыграть с командой «Стимул» из Приютово.
Баскетбол в местной спортшколе развивают уже два года. Возможность встретиться с игроками Высшей лиги приютовцы получили благодаря конкурсу «Динамо» едет к вам». Кто сыграет с профессиональными спортсменами на одном паркете, решали жители республики. Белебеевцы отдали почти четыре тысячи голосов за свой муниципалитет и заняли второе место.
Встреча стартовала с беседы баскетболистов и болельщиков. Для всех желающих состоялась автограф- и фотосессия. А затем прошел матч в формате 5х5, где любители смогли сыграть в одной команде с динамовцами.
Теперь проект «Динамо» едет к вам» посетит Нефтекамск. В конкурсе этот город набрал более четырёх тысяч голосов. В ближайшее время туда отправится основной состав баскетбольного клуба «Динамо».