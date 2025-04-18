В Уфе создают реестр недобросовестных работодателей

О противодействии нелегальной занятости говорили в Уфе на межведомственной комиссии. «Теневые работодатели», прежде всего, уклоняются от налогов, а это 40% от наполнения бюджета республики. С 2025 года Роструд начал вести реестр недобросовестных работодателей, которые допустили факты нелегальной занятости.