Жителей Башкирии предупреждают о ветре с порывами до 17 м/с

В связи с грозой и сильным ветром рекомендуется соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, ненадежных конструкций и водоемов. Автомобилистам следует тщательно выбирать места для парковки. Необходимо закрывать окна в квартирах и домах во время грозы и сильного ветра. На улице рекомендуется не держать в руках металлические и электронные предметы.