Жителей Башкирии предупреждают о ветре с порывами до 17 м/с

Синоптики Башкирии рассказали о погоде на ближайшие сутки.
20 апреля в регионе прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, юго-западный ветер с порывами до 17 м/с.
Температура воздуха ночью +11, +13°С, а днём +23, +25°С.
В связи с грозой и сильным ветром рекомендуется соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, ненадежных конструкций и водоемов. Автомобилистам следует тщательно выбирать места для парковки. Необходимо закрывать окна в квартирах и домах во время грозы и сильного ветра. На улице рекомендуется не держать в руках металлические и электронные предметы.