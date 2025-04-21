В Уфе семьям погибших участников СВО вручили Ордена Мужества

В военном комиссариате Кировского и Ленинского районов Уфы вручили госнаграды членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Орден Мужества» сержанта Самата Гирфанова вручили его жене. Самат Асхатович — уроженец Караидельского района, ветеран боевых действий. В зоне СВО командовал взводом. Он погиб в сентябре прошлого года при исполнении воинского долга.

Ордена Мужества был посмертно удостоен и сержант Иван Низов. Награду вручили сестре бойца Надежде. В марте прошлого года он встал в ряды Вооруженных Сил России и до конца исполнил свой солдатский долг. Благодарственные письма были вручены и предпринимателям, которые оказывают поддержку бойцам. Слова благодарности говорят и сами военнослужащие.