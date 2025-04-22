В Башкирии газифицируют село Базанчатово

В Аскинском районе начали газифицировать село Базанчатово. Населенный пункт входит в состав Кшлау-Елгинского сельсовета и находится практически на границе с Пермским краем. Планы по подключению были еще несколько лет назад. На данный момент в селе проводят газопровод.
В числе первых, кому оборудование провели в дом, стал житель села Алик Султаншин. Непосредственно голубое топливо запустят в конце лета или осенью. К тому моменту рабочие должны полностью смонтировать трубопроводную систему, соединяющую населенный пункт.