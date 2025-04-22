В Уфе появится сквер «Уфимские липы»

Официальное открытие Дома Союза писателей Башкортостана состоится на фестивале «Китап байрам». А рядом с ним появится новое общественное пространство «Уфимские липы». Сегодня на выездном совещании обсудили предстоящую церемонию открытия дома.

В здании, являющемся объектом культурного наследия, все восстановительные работы завершены. Напомню, ранее Радий Хабиров поручил разбить рядом с Домом Союза писателей сквер.

Новое пространство получило название «Уфимские липы» в честь одноименной песни композитора Рима Хасанова, ставшей негласным гимном башкирской столицы. По проекту, место отдыха получит кирпичное ограждение, будет обустроена входная группа.