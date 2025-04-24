В Башкирии запретят энергетики в школах

В Башкортостане запретят продавать энергетики в образовательных учреждениях, а также будут штрафовать за продажу зажигалок несовершеннолетним. Эти и другие законопроекты были сегодня на рассмотрении в Госсобрании. Там же Контрольно-счётная палата отчиталась об итогах работы за прошлый год. Выявили немало нарушений.

553 нарушения на сумму более 17 млрд рублей. Ровно столько Контрольно-счетная палата нашла за минувший 2024 год. Здесь и нюансы бухгалтерского учёта, и нецелевое использование средств, и ошибки при проведении госзакупок. Большую часть нарушений впоследствии устранили. В остальных случаях информацию передали в правоохранительные органы.

В повестку 22-го заседания Госсобрания включено около 60 вопросов. Большинство из них связаны с рассмотрением проектов республиканских законов. В числе наиболее актуальных, например, запрет на реализацию энергетиков. С 1 сентября их нельзя будет продавать в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта.

Также депутаты признали утратившим силу региональный закон о запрете продажи зажигалок детям, поскольку ограничение недавно приняли на федеральном уровне. И штрафы там гораздо серьезнее, чем были на республиканском уровне.

В окончательном чтении приняли законопроект о госреестре национального наследия республики. Он был внесен в парламент Главой Башкортостана. Теперь в регионе есть официально закрепленные объекты материального и нематериального достояния. Например, башкирский язык, курай и даже обряд башкирской свадьбы.

Предприятия, которые безвозмездно передают колледжам оборудование, смогут при уплате налога на прибыль воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Льготы продлят и для операторов сотовой связи. Речь о компаниях, которые помогают проводить связь в малые населенные пункты и вдоль автодорог.

На системную основу поставят работу по повышению правовой культуры. По мнению парламентариев, люди должны уметь не только противостоять мошенникам, но и пользоваться тем, что им полагается по праву. Например, льготами и мерами поддержки.