В Уфе почтили память героев-чернобыльцев

В Уфе в преддверии 39-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС возложили цветы к памятнику героям-чернобыльцам. В тот злополучный день, в ночь с 25 на 26 апреля, взорвался ядерный реактор. Крупнейшая в истории техногенная авария произошла на окраине города энергетиков Припять.

Территория превратилась в зону отчуждения, а радиоактивные материалы накрыли большую часть Европы. В устранении последствий участвовали ученые, военные, инженеры, пожарные, спасатели и рабочие. Всего более полумиллиона человек, из них 8 тысяч — представители Башкортостана.