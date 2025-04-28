В Башкирии откроют 35 обновленных школ

В этом году в республике откроются 35 школ после капремонта по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». 11 из них только в Бирском районе. Там строительная готовность по всем объектам составляет порядка 80%. Однако не во всех районах всё идет по плану. На оперативном совещании правительства Радий Хабиров высказался по этому поводу и призвал держать ситуацию под контролем. Ведь от этого зависят будущие проекты.

Здесь ребята смогут создавать и реализовывать собственные проекты. Комната уже почти готова, нужно лишь расставить мебель и оборудовать. Закончились ремонтные работы и в учебных кабинетах, осталось лишь доделать спортзал и входную зону.

Капремонт в лицее начали делать еще в прошлом году. И то, что было «до», школьников и учителей не радовало. Теперь же учебное заведение не узнать. Работы проводят здесь по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

Здесь будет актовый зал. До этого его в школе не было. Предложили включить эту аудиторию в проект сами дети. Взрослые идею поддержали.

Сейчас объект готов на 95%. К концу июня его сдадут в эксплуатацию. И займутся благоустройством территории. Так что ребята смогут сесть за парты родного образовательного учреждения уже осенью, уверены строители. Капремонт в рамках федеральной программы идёт ещё в одной бирской школе. Здесь работы на двух верхних этажах почти закончены. А вот на первом ещё придётся потрудиться.

Бирский район — лидер по количеству одновременно ремонтируемых школ. Здесь модернизируют сразу 11 учебных заведений. Из них три — городские, остальные — на селе.

Всего же в республике после капитального ремонта в этом году свои двери должны открыть 35 школ. Однако не во всех учебных заведениях обновление идет так гладко. Где-то отстают по графику. Например, в Нефтекамске, в Канлы-Туркеево в Буздякском районе и Воскресенской коррекционной школе-интернате. Об этом Глава Башкортостана высказался сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Не скажу, что катастрофа, но есть вещи, которые нас смущают. Мы не имеем права сомневаться и провалить работу. От этого зависят будущие программы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан