В Башкирии ожидается похолодание до -3°С

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 29 апреля, утром в регионе выпадет мокрый снег, местами возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед на дорогах. Днем прогнозируется небольшой дождь, ветер порывистый. Температура воздуха днем составит от +5 до +10°С.

В среду, 30 апреля, ночью осадков не предвидится, днем возможны небольшие дожди, в юго-восточной части – без значительных осадков. Ветер юго-западный, местами также с порывами. Ночью температура будет в пределах 0, +5°С, а днем потеплеет до +9, +14°С.