В Уфе простились с Фиданом Гафаровым

Тысячи людей пришли отдать дань уважения и проводить в последний путь аплодисментами своего кумира, народного артиста России, республики Башкортостан и Татарстана Фидана Гафарова. Церемония состоялась в Башкирском академическом театре драмы имени Гафури, на сцене которого Фидан Сафич выступал с 1967 года.

За десятилетия он сыграл множество ролей, а песни в его исполнении становились настоящими хитами и популярны по сей день. Слова соболезнования родным и близким артиста выразил Глава Башкортостана Радий Хабиров, который отметил, что у каждого человека есть что-то свое, родное и близкое в творчестве Фидана Гафарова. Он стал кумиром сразу для нескольких поколений.

Его любили все. За неповторимый талант, благородный ум, мужественность и излучающий изнутри свет. За особую силу и выразительность его образов на сцене. И, конечно, за песни, которые вошли в наши души и в наши сердца. Когда мы слышали по радио, с экрана телевизора «Ҡышҡы романс», «Ҡыр ҡаҙҙары» и, конечно, неофициальный гимн Уфы «Өфө юкәләре», мы, слушая, замирали в тысячный раз. Потому что Фидан Сафич пел всей своей душой и всем своим сердцем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Его любили все. За неповторимый талант, благородный ум, мужественность и излучающий изнутри свет. За особую силу и выразительность его образов на сцене. И, конечно, за песни, которые вошли в наши души и в наши сердца.

Когда мы слышали по радио, с экрана телевизора «Ҡышҡы романс», «Ҡыр ҡаҙҙары» и, конечно, неофициальный гимн Уфы «Өфө юкәләре», мы, слушая, замирали в тысячный раз. Потому что Фидан Сафич пел всей своей душой и всем своим сердцем.

Желающих проститься с любимым артистом было так много, что мест в зрительном зале на всех не хватило. Многие приехали из других городов и районов, соседних регионов. Для тех, кто не смог попасть на церемонию, организовали видеотрансляцию прощания на экране перед входом в Башдрамтеатр. На сцене, на которой Фидан Гафаров выступал 60 лет, о народном артисте рассказали его коллеги, друзья и родные.

Здесь же Радий Хабиров посмертно вручил Фидану Сафичу орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Указ о награждении был подписан еще при жизни актера. Награду из рук Главы региона принял сын легенды башкирской сцены Азамат Гафаров. Он не только стал артистом, пойдя по стопам своего отца, но и играл с ним в одних спектаклях.

С папой мне всегда было очень приятно играть. Мы всегда поддерживали, дополняли друг друга. Это самое главное на сцене, когда мы пели песни или играли роли. Я не знаю, как это было для него, наверное, тоже очень хорошо, но для меня это было просто как бомба. Это было классно. Азамат Гафаров, народный артист Республики Башкортостан