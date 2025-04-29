В Уфе простились с Фиданом Гафаровым

Тысячи людей пришли отдать дань уважения и проводить в последний путь аплодисментами своего кумира, народного артиста России, республики Башкортостан и Татарстана Фидана Гафарова. Церемония состоялась в Башкирском академическом театре драмы имени Гафури, на сцене которого Фидан Сафич выступал с 1967 года.
За десятилетия он сыграл множество ролей, а песни в его исполнении становились настоящими хитами и популярны по сей день. Слова соболезнования родным и близким артиста выразил Глава Башкортостана Радий Хабиров, который отметил, что у каждого человека есть что-то свое, родное и близкое в творчестве Фидана Гафарова. Он стал кумиром сразу для нескольких поколений.
Его любили все. За неповторимый талант, благородный ум, мужественность и излучающий изнутри свет. За особую силу и выразительность его образов на сцене. И, конечно, за песни, которые вошли в наши души и в наши сердца.
Когда мы слышали по радио, с экрана телевизора «Ҡышҡы романс», «Ҡыр ҡаҙҙары» и, конечно, неофициальный гимн Уфы «Өфө юкәләре», мы, слушая, замирали в тысячный раз. Потому что Фидан Сафич пел всей своей душой и всем своим сердцем.
Желающих проститься с любимым артистом было так много, что мест в зрительном зале на всех не хватило. Многие приехали из других городов и районов, соседних регионов. Для тех, кто не смог попасть на церемонию, организовали видеотрансляцию прощания на экране перед входом в Башдрамтеатр. На сцене, на которой Фидан Гафаров выступал 60 лет, о народном артисте рассказали его коллеги, друзья и родные.
Здесь же Радий Хабиров посмертно вручил Фидану Сафичу орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Указ о награждении был подписан еще при жизни актера. Награду из рук Главы региона принял сын легенды башкирской сцены Азамат Гафаров. Он не только стал артистом, пойдя по стопам своего отца, но и играл с ним в одних спектаклях.
Народного артиста проводили в последний путь бурными и продолжительными аплодисментами. Фидана Гафарова похоронят рядом с супругой в Дюртюлинском районе.