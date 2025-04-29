В Сибае открылась выставка, посвященная СВО

В Сибай привезли выставку, посвящённую специальной военной операции. В галерее представлены дроны, реактивные ракеты, гильзы и беспилотные летательные аппараты, переданные бойцами СВО. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику башкирским полкам.

Этот мемориал — символ мужества, доблести и самоотверженности воинов, отдавших свои жизни за Родину. Во встрече приняли участие председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Оскар Ситдиков и председатель-муфтий Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин. После церемонии гостям провели экскурсию по центру поддержки участников СВО и членов их семей.