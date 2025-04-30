В Башкирии высадили 13 тысяч деревьев

Два раза в год компания «Ультрадекор» проводит экологические акции. Сажать лес стало доброй традицией. Сотрудники деревообрабатывающего предприятия в Гафурийском районе республики на территории 4 гектаров посадили больше 13 тысяч саженцев сосен и лип.

Акция «Зеленая Башкирия» проводится с 2019 года и стала важной частью экологической жизни региона. В рамках мероприятия был посажен «Сад Памяти», приуроченный ко Дню Победы. Для коллектива это уже добрая традиция.

Посадить дерево — целая наука. Специалисты рассказали участникам, как правильно это сделать. Сотрудники компании «Ультрадекор» приехали в Гафурийский район республики целыми семьями, чтобы не только помочь в восстановлении лесов, но и почтить память героев. Особенно важно, что подрастающее поколение с удовольствием участвует в подобных мероприятиях.

С большим желанием, ежегодно, с большим патриотизмом, гордостью наши сотрудники выходят на эту акцию, никого уговаривать не нужно, и все, наоборот, спрашивают, когда эта будет акция, они приезжают на собственных автомобилях, на корпоративном транспорте. Дамир Загидуллин, представитель компании «Ультрадекор»

Сегодня я привез своих детей сюда, чтобы на своем примере показать, как важно беречь природу. Раиль Хатипов, сотрудник компании «Ультрадекор»

Мы с папой специально сюда приехали, чтобы посадить деревья. Это так важно, я рад, что принимаю участие. Карим Хатипов

Я впервые сажаю деревья, это так интересно. Камиль Хатипов

Мне кажется такие дела объединяют людей и мне нравится участвовать в этом Милана Гилязева

В этот раз в Гафурийском районе на площади четырех гектаров было высажено 9 тыс. сосен и 4 тыс. медоносных лип. Мероприятие собрало более 200 участников.

Сегодня мы участвуем в акции Имендяшевского сельсовета. Это мы тоже посвящаем нашей Великой Победе, нашим бойцам СВО. И я думаю, это будет большая память в будущем. Венер Вахитов, глава администрации Гафурийского района

Сегодня мы участвуем в акции Имендяшевского сельсовета. Это мы тоже посвящаем нашей Великой Победе, нашим бойцам СВО. И я думаю, это будет большая память в будущем.

Я, как потомственный пчеловод, липа важна для пчел, пришел на акцию сажать деревья. Ильдар Махмутов, пчеловод

Пройдет время, и эти саженцы станут огромным дремучим лесом, и мы будем гордиться и будем говорить нашим детям и внукам, что это мы посадили. Ахат Вагапов, житель Гафурийского района