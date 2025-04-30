В Башкирии высадили 13 тысяч деревьев

Два раза в год компания «Ультрадекор» проводит экологические акции. Сажать лес стало доброй традицией. Сотрудники деревообрабатывающего предприятия в Гафурийском районе республики на территории 4 гектаров посадили больше 13 тысяч саженцев сосен и лип.
Акция «Зеленая Башкирия» проводится с 2019 года и стала важной частью экологической жизни региона. В рамках мероприятия был посажен «Сад Памяти», приуроченный ко Дню Победы. Для коллектива это уже добрая традиция.
Посадить дерево — целая наука. Специалисты рассказали участникам, как правильно это сделать. Сотрудники компании «Ультрадекор» приехали в Гафурийский район республики целыми семьями, чтобы не только помочь в восстановлении лесов, но и почтить память героев. Особенно важно, что подрастающее поколение с удовольствием участвует в подобных мероприятиях.
В этот раз в Гафурийском районе на площади четырех гектаров было высажено 9 тыс. сосен и 4 тыс. медоносных лип. Мероприятие собрало более 200 участников.
Сегодня мы участвуем в акции Имендяшевского сельсовета. Это мы тоже посвящаем нашей Великой Победе, нашим бойцам СВО. И я думаю, это будет большая память в будущем.
Работа завершена! Каждый росток — это частица памяти о героях и вклад в сохранение экосистемы Башкортостана. А скоро запланированы и новые посадки медоносной липы. «Ультрадекор» помнит прошлое и заботится о будущем.