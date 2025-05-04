Жителей Башкирии предупредили о тумане и сильном ветре

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
В ближайшие сутки на территории республики осадков не предвидится, на севере возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11°С, в юго-восточных районах будут заморозки до -2°С. Днем потеплеет до +20, +25°С.
На дорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 -1000 м.
В Уфе также ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, днем порывы могут достигать 15 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +7, +9°С, днем — +21, +23°С.