В Башкирии обновляют инфраструктуру детского лагеря «Орлёнок»

В Баймакском районе активно обновляют инфраструктуру детского лагеря «Орлёнок». Учреждение хотят сделать круглогодичным, и на его территории строители возводят два новых быстровозводимых корпуса почти на сто мест. На эти цели выделили более 80 миллионов рублей.
Лишь после точных расчетов строители, как игровой конструктор, соединяют металлоконструкции друг с другом. Иными словами, рабочие с нуля возводят жилое здание, предназначенное для детей.
Именно так в Баймакском районе обновляют инфраструктуру детского лагеря «Орлёнок». Сроки, говорят подрядчики, жесткие. За короткое время необходимо построить два жилых корпуса на 98 мест и провести инженерные сети.
Накануне в четвертом жилом корпусе рабочие завершили капитальный ремонт. Сейчас сотрудники лагеря активно заняты уборкой помещений.
Детский лагерь планируют сделать круглогодичным. Благодаря обновлению учреждение смогут посетить еще больше подростков – почти 900 ребят за сезон вместо 600.
Чтобы они активно и с комфортом могли провести время в живописном уголке Башкортостана. Все работы в детском лагере должны завершить в конце мая, перед первым заездом.