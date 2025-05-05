В Башкирии обновляют инфраструктуру детского лагеря «Орлёнок»

В Баймакском районе активно обновляют инфраструктуру детского лагеря «Орлёнок». Учреждение хотят сделать круглогодичным, и на его территории строители возводят два новых быстровозводимых корпуса почти на сто мест. На эти цели выделили более 80 миллионов рублей.

Лишь после точных расчетов строители, как игровой конструктор, соединяют металлоконструкции друг с другом. Иными словами, рабочие с нуля возводят жилое здание, предназначенное для детей.

Потом сэндвич-панели – обшивка. Всё крепится, всё по ГОСТу, то есть всё безопасно для детей, никакой угрозы не представляет. Артур Мурзахаров, монтажник

Именно так в Баймакском районе обновляют инфраструктуру детского лагеря «Орлёнок». Сроки, говорят подрядчики, жесткие. За короткое время необходимо построить два жилых корпуса на 98 мест и провести инженерные сети.

Чтобы дети вовремя заселились и начали отдыхать в этих корпусах. Санузлы в каждой комнате. Большая столовая, соответственно, пожарная сигнализация, вентиляция. Азат Галиакберов, начальник участка

Накануне в четвертом жилом корпусе рабочие завершили капитальный ремонт. Сейчас сотрудники лагеря активно заняты уборкой помещений.

На 54 человека, на ребятишек. Места уже готовы. Все условия есть, душевые есть. Фануза Исмагилова, сотрудница детского лагеря «Орлёнок»

Детский лагерь планируют сделать круглогодичным. Благодаря обновлению учреждение смогут посетить еще больше подростков – почти 900 ребят за сезон вместо 600.

В районе у нас более 7 тысяч детей от 7 до 15 лет. Все нуждаются в отдыхе, оздоровлении. У нас ребятишки обязательно будут ходить, члены семей СВО, которые оказались в трудной жизненной ситуации. У нас теперь появится возможность для детей с ОВЗ. Альфия Уразаева, директор детского лагеря «Орлёнок»