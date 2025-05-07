В Уфе поздравили незрячих участников ВОВ и тружеников тыла

В Уфе поздравили незрячих и слабовидящих участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Общественники и представители организации Всероссийского общества слепых пообщались с ветеранами, поздравили их с наступающим праздником и подарили подарки в честь 80-летия Победы.

Акция, где инвалидов по зрению поздравляют на дому, проводится в Уфе уже второй год. В 2025-м к ней присоединилась и Общественная палата Башкортостана.