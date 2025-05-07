В Башкирии открыли бюст Героя Советского Союза Анвара Абдуллина

В память об отважных сражениях земляка. В селе Дюмеево Илишевского района торжественно открыли бюст Героя Советского Союза Анвара Абдуллина. Он прошёл всю войну, воевал на Карельском, Сталинградском, Западном, 3-м Белорусском фронтах.
Старший сержант Абдуллин отличился в бою с контратакующим противником, двинувшим на огневую позицию батареи 16 танков, 25 бронетранспортеров и целый полк пехоты. За этот подвиг 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В церемонии открытия памятника приняли участие сыновья героя.
А в селе Васильевка Ишимбайского района после реставрации открыли памятник участникам Великой Отечественной войны, который был установлен в 1969 году. Инициатором и одним из спонсоров ремонта мемориала стала местная жительница, многодетная мать Роза Андреева. Из Васильевки на фронт в годы войны ушли около 300 человек, из них лишь 73 бойца вернулись живыми.