В Башкирии открыли бюст Героя Советского Союза Анвара Абдуллина

В память об отважных сражениях земляка. В селе Дюмеево Илишевского района торжественно открыли бюст Героя Советского Союза Анвара Абдуллина. Он прошёл всю войну, воевал на Карельском, Сталинградском, Западном, 3-м Белорусском фронтах.

Старший сержант Абдуллин отличился в бою с контратакующим противником, двинувшим на огневую позицию батареи 16 танков, 25 бронетранспортеров и целый полк пехоты. За этот подвиг 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В церемонии открытия памятника приняли участие сыновья героя.