В Уфе открылась выставка работ финалистов конкурса «Я рисую. Бессмертный подвиг»

От семейных историй до образов, вдохновленных фотографиями и фильмами о войне. Выставка работ финалистов республиканского конкурса детского рисунка «Я рисую. Бессмертный подвиг» на кубок главы республики открылась в Уфе.

Горожанам представили работы восьмиклассников, всего в творческом конкурсе приняли участие более 12 тысяч школьников со всей республики. Успех юных художников отметила и председатель жюри конкурса Каринэ Хабирова.