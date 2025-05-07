В Уфе открылась выставка работ финалистов конкурса «Я рисую. Бессмертный подвиг»

От семейных историй до образов, вдохновленных фотографиями и фильмами о войне. Выставка работ финалистов республиканского конкурса детского рисунка «Я рисую. Бессмертный подвиг» на кубок главы республики открылась в Уфе.
Горожанам представили работы восьмиклассников, всего в творческом конкурсе приняли участие более 12 тысяч школьников со всей республики. Успех юных художников отметила и председатель жюри конкурса Каринэ Хабирова.
Конкурс посвящён 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Уфимского моторостроительного производственного объединения. В рамках мероприятия школьники-лауреаты получили памятные медали и похвальные листы, подписанные главой республики Радием Хабировым. Посмотреть выставку можно со вторника по воскресенье в Историческом парке «Россия – моя история».