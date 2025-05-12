В Хайбуллинском районе появится парк в честь 80-летия Победы

В Хайбуллинском районе республики появится парк в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю в селе Бурибай состоялась торжественная закладка камня, символизирующего начало строительства.

Согласно проекту, в общественном пространстве появится детская площадка. Территорию оборудуют беседками, качелями, спортивной зоной с тренажерами. Подрядчики также планируют высадить 80 деревьев в честь юбилея Победы.

Новый парк станет не только местом отдыха, но и символом памяти тех, кто не вернулся с фронта. Инициаторами создания стали местные жители и представители градообразующего предприятия, которое, к слову, спонсирует все работы на объекте.