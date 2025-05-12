В Башкирии за три года выделили более полумиллиарда рублей на поддержку СНТ

За последние три года в Башкортостане на поддержку садовых товариществ выделили более полумиллиарда рублей. За счет этих средств строят дороги, обновляют электрокоммуникации, а ещё решают накопившиеся проблемы. Инициативные граждане активно участвуют в конкурсе «Лучшее садовое товарищество», который инициировал глава республики.

С апреля по сентябрь Наиля Хребтова меняет привычную квартиру в Уфе на дачу в Кармаскалинском районе. Пенсионерка с удовольствием выращивает цветы, удаляет сорняки и следит за состоянием помидоров в теплице. А ещё умудряется помогать нашим солдатам в зоне спецоперации.

Два года подряд я каждую зиму вяжу шерстяные носки. В каждую пару вкладываю записочку с пожеланиями здоровья, благополучия, скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми. Наиля Хребтова, садовод

Пенсионерка проживает в садовом товариществе «Лесная поляна». За последние четыре года владельцы дач вместе с председателем СНТ решили множество проблем. Благодаря государственной поддержке на территории проложили дорогу из гравия, установили пожарное оборудование, оформили документально карты земельных участков, а также обновили электросети.

Везде сиповские кабели натянули, то есть сейчас у нас круглогодично свет и на конце участка 220 вольт на выходе. Николай Платонов, председатель садового некоммерческого товарищества «Лесная поляна»

Стоит отметить, что СНТ признали одним из лучших в Башкортостане. Его представители получили грант главы республики в размере полумиллиона рублей. За счёт гранта в садовом товариществе установили шесть камер видеонаблюдения. Их оборудовали в центральной части и на окраинах, причем одну из них – с обзором на детскую площадку, чтобы каждый родитель, проживающий в СНТ, мог быть спокоен за ребенка, который проводит здесь время.

Всего же в Старомусинском сельском поселении расположено 38 товариществ. Численность проживающих там людей с каждым годом только растёт.

Здесь нет бродячих собак, здесь есть конкретная собака и хозяин, которые никого не пускают. Люди друг друга знают, общаются и проблем не возникает. Ильмира Галиахметова, глава Старомусинского сельского совета

За последние три года в Башкортостане на поддержку садовых товариществ выделили более полумиллиарда рублей. В регионе существуют 14 мер поддержки. Это компенсация средств при покупке пожарного резервуара, а еще субсидия по приобретения камер наблюдения.

На сегодняшний момент по линии Министерства сельского хозяйства инициируется процедура о проведении государственной поддержки по СНТ. Соответственно, председатели уже могут непосредственно готовить документы, и в конце мая при подтвержденных расходах сада можно получить компенсацию от 50-90 процентов. Лилия Сабитова, директор управления по развитию садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Республики Башкортостан