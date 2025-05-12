В Башкирии за три года выделили более полумиллиарда рублей на поддержку СНТ

За последние три года в Башкортостане на поддержку садовых товариществ выделили более полумиллиарда рублей. За счет этих средств строят дороги, обновляют электрокоммуникации, а ещё решают накопившиеся проблемы. Инициативные граждане активно участвуют в конкурсе «Лучшее садовое товарищество», который инициировал глава республики.
С апреля по сентябрь Наиля Хребтова меняет привычную квартиру в Уфе на дачу в Кармаскалинском районе. Пенсионерка с удовольствием выращивает цветы, удаляет сорняки и следит за состоянием помидоров в теплице. А ещё умудряется помогать нашим солдатам в зоне спецоперации.
Пенсионерка проживает в садовом товариществе «Лесная поляна». За последние четыре года владельцы дач вместе с председателем СНТ решили множество проблем. Благодаря государственной поддержке на территории проложили дорогу из гравия, установили пожарное оборудование, оформили документально карты земельных участков, а также обновили электросети.
Стоит отметить, что СНТ признали одним из лучших в Башкортостане. Его представители получили грант главы республики в размере полумиллиона рублей. За счёт гранта в садовом товариществе установили шесть камер видеонаблюдения. Их оборудовали в центральной части и на окраинах, причем одну из них – с обзором на детскую площадку, чтобы каждый родитель, проживающий в СНТ, мог быть спокоен за ребенка, который проводит здесь время.
Всего же в Старомусинском сельском поселении расположено 38 товариществ. Численность проживающих там людей с каждым годом только растёт.
За последние три года в Башкортостане на поддержку садовых товариществ выделили более полумиллиарда рублей. В регионе существуют 14 мер поддержки. Это компенсация средств при покупке пожарного резервуара, а еще субсидия по приобретения камер наблюдения.
В «Лесной поляне» совсем скоро появится и необычный для СНТ атрибут в виде автоматического шлагбаума, который установят на въезде. Жители планируют привести в порядок территорию вокруг озера. И надеются на газификацию садового товарищества.