В Башкирии воспитанники клуба «Беркут» осваивают тактическую медицину

Оказать первую помощь себе или своему товарищу. Для воспитанников военно-патриотического клуба «Беркут» организовали занятия по тактической медицине. Провел их инструктор Александр Рашеский. Он обучил ребят базовым принципам оказания первой помощи при ранениях, кровотечениях, ожогах и других травмах.

Так юные патриоты на практике отработали наложение жгутов, бинтование и сердечно-легочную реанимацию. Занятия в военно-патриотическом клубе «Беркут» — это не только физическая подготовка и освоение военных дисциплин, но и формирование гражданской ответственности и готовности прийти на помощь в трудную минуту.