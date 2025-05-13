Федерация профсоюзов Башкирии провела автопробег в честь 80-летия Победы

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня труда Федерация профсоюзов республики провела автопробег. За несколько дней члены профсоюзов объехали с десяток районов региона.

В каждой точке проходило возложение цветов к местам памяти и встречи с профактивом и социальными партнерами. Участие приняли более 40 человек. Завершился автопробег в Уфе возложением цветов к «Вечному огню» в парке Победы, памятникам Минигали Шаймуратову и Мустаю Кариму. К слову, в этом году отмечается 120-летие профсоюзного движения в России.