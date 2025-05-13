Власти Башкирии продолжат поддержку издательства «Китап»

Власти продолжат поддержку башкирского издательства «Китап». Радий Хабиров назвал его главным партнером в деле сохранения и развития башкирского языка, башкирской литературы и амбассадором нашей культуры в стране и мире. Об этом глава республики написал в соцсетях.
Глава республики напомнил, что несколько лет назад региональные власти решили перезагрузить инфраструктуру книгоиздания в Башкортостане. Был сформирован новый подход к продвижению книг, расширению географии продаж, в том числе через маркетплейсы. На улице Ленина в Уфе открылся новый флагманский магазин издательства. В прошлом году в «Китапе» выпустили больше полумиллиона экземпляров книг.